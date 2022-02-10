Стала известна доля «омикрона» среди выявленных случаев ковида в РФ
10 февраля 202212:31
Доля «омикрон»-штамма коронавируса среди выявленных в России случаев инфекции составляет 70%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В сообщении отмечается, что случаи заражения новым вариантом коронавируса зафиксированы в 84 из 85 регионов РФ.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии центра им. Гамалеи Сергей Альховский заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не сможет полностью вытеснить штамм «дельта», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru