Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»

Жюри просветительской премии «Знание» определило 27 лауреатов и 103 финалиста премии. 7 декабря на торжественной церемонии пройдёт награждение победителей.

В состав жюри в этом году вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссёры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, актёры Владимир Машков и Константин Хабенский, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и другие.

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Первый Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что в 2021 году более трёх тысяч авторов подали свои проекты на рассмотрение жюри. «Это говорит о том, какое огромное количество людей прилагают усилия, чтобы передавать знания подрастающему поколению», – отметил он.

Оценка проектов проходила по 14 номинациям. Среди тем премии «Знание» были сохранение культуры малых народов, изучение Арктики и космоса, популяризация науки.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат поддержку в развитии своих проектов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаукаОбразование
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