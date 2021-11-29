Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»
Жюри просветительской премии «Знание» определило 27 лауреатов и 103 финалиста премии. 7 декабря на торжественной церемонии пройдёт награждение победителей.
В состав жюри в этом году вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссёры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, актёры Владимир Машков и Константин Хабенский, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и другие.
Первый Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что в 2021 году более трёх тысяч авторов подали свои проекты на рассмотрение жюри. «Это говорит о том, какое огромное количество людей прилагают усилия, чтобы передавать знания подрастающему поколению», – отметил он.
Оценка проектов проходила по 14 номинациям. Среди тем премии «Знание» были сохранение культуры малых народов, изучение Арктики и космоса, популяризация науки.
Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат поддержку в развитии своих проектов.
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