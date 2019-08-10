Стал известен регион-лидер по числу беременных в 2018 году

Самое большое количество беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировано на Алтае. Лидером в антирейтинге стала Курская область. Такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава.

«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)» - сказано в материалах сборника.

А меры где? Эксперты о катастрофическом вымирании России

Меньше всего беременных женщин зарегистрировано в Амурской, Тюменской и Курской областях.

Всего, по данным Минздрава, в 2018 году в России родились около 1,6 миллиона детей в 2018 году.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что тенденция с поздним рождением первенца россиянками наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни. В Европе первенца рожают около 34 лет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравБеременностьРегионыРейтинг

NSN logoНСН