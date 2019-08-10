Стал известен регион-лидер по числу беременных в 2018 году

Самое большое количество беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировано на Алтае. Лидером в антирейтинге стала Курская область. Такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава.

«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)» - сказано в материалах сборника.