Среднемесячная зарплата сотрудника «Роскосмос» за 2018 год составила почти 400 тысяч рублей
13 августа20:11
Средняя заработная плата сотрудника «Роскосмос» за прошлый год составила 396 тысяч рублей в месяц. Такие данные представлены в ежегодном отчете корпорации, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что зарплата подросла с 2017 года примерно на 3,5%. В 2017 году сумма составляла 382 тысячи.
По информации РБК, штат сотрудников центрального аппарата «Роскосмоса» в 2018 году составлял 605 человек.
Ранее сообщалось, сколько зарабатывают космонавты NASA.
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