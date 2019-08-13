Среднемесячная зарплата сотрудника «Роскосмос» за 2018 год составила почти 400 тысяч рублей

Средняя заработная плата сотрудника «Роскосмос» за прошлый год составила 396 тысяч рублей в месяц. Такие данные представлены в ежегодном отчете корпорации, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что зарплата подросла с 2017 года примерно на 3,5%. В 2017 году сумма составляла 382 тысячи.

По информации РБК, штат сотрудников центрального аппарата «Роскосмоса» в 2018 году составлял 605 человек.

Ранее сообщалось, сколько зарабатывают космонавты NASA.

