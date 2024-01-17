Сразу шесть заявлений в полицию подали на вернувшуюся в Москву Ивлееву
Россияне требуют наказать блогера Анастасию Ивлееву за её «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор», сообщает Life.ru.
Отмечается, что граждане подали в полицию шесть заявлений на телеведущую. При этом пять из них - от жителей Москвы. В сообщении говорится, что Ивлееву требуют наказать за «противоправные действия».
Ранее стало известно, что Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». При этом она не признала вину по административному делу об организации мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В постановлении Лефортовского суда Москвы было сказано, что основной задачей вечеринки было привлечение спонсорских интеграций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru