Сразу шесть заявлений в полицию подали на вернувшуюся в Москву Ивлееву

Отмечается, что граждане подали в полицию шесть заявлений на телеведущую. При этом пять из них - от жителей Москвы. В сообщении говорится, что Ивлееву требуют наказать за «противоправные действия».

Ранее стало известно, что Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». При этом она не признала вину по административному делу об организации мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В постановлении Лефортовского суда Москвы было сказано, что основной задачей вечеринки было привлечение спонсорских интеграций.

