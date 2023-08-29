Спрос на услугу «Муж на час» вырос на 64%
Услуга «муж на час» стала значительно более востребованной среди россиян летом 2023 года — спрос на нее увеличился на 64% в годовом выражении. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сервис YouDo.
Также данная услуга подорожала на 19% — средний чек теперь составляет 1329 (годом ранее — 1117 рублей).
Отмечается, что «мужа на час» чаще всего вызывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Так, в Москве чаще всего просят повесить вешалку, полку, зеркало, гардины и люстры, починить кран, ручку или смывной бачок и собрать мебель. В свою очередь петербуржцы чаще нуждаются в установке кухонного гарнитура, сборке рейла для гардероба и вешалок и подключении техники.
Ранее аналитики зафиксировали рост спроса на ремонт смартфонов Samsung и iPhone. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru