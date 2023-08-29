Спрос на услугу «Муж на час» вырос на 64%

Также данная услуга подорожала на 19% — средний чек теперь составляет 1329 (годом ранее — 1117 рублей).

Отмечается, что «мужа на час» чаще всего вызывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Так, в Москве чаще всего просят повесить вешалку, полку, зеркало, гардины и люстры, починить кран, ручку или смывной бачок и собрать мебель. В свою очередь петербуржцы чаще нуждаются в установке кухонного гарнитура, сборке рейла для гардероба и вешалок и подключении техники.

Ранее аналитики зафиксировали рост спроса на ремонт смартфонов Samsung и iPhone. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

