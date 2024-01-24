Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в этом году в Гольянове

Спортивно-оздоровительный комплекс в районе Гольяново в Восточном административном округе российской столицы будет построен до конца текущего года. Такие сроки назвал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект расположен по адресу: улица Алтайская, владение 33. НА сегодня здание готово на 27%. К декабрю планируется закончить основные строительно-монтажные работы.

«Сейчас на объекте завершаются монолитные работы, начался монтаж металлоконструкций ферм перекрытия чаши большого бассейна, в конце января планируется начало устройства кровли. Кроме того, в ближайшее время стартуют работы над внутренними инженерными системами – отоплением и вентиляцией», - рассказал руководитель городского строительного ведомства.

Общая площадь трехэтажного спорткомплекса составит почти четыре тысячи квадратных метров. В его составе будут два бассейна, в том числе для обучения плаванию детей, спортивный зал. Предусмотрены раздевалки, административные и вспомогательные помещения, а также буфет. Здание привлечёт внимание панорамным остеклением в стиле советского модернизма.

Рафик Загрутдинов привёл данные, озвученные ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласно которым, количество спортивных объектов в столице увеличено в два с лишним раза. Это способствовало двойному росту числа москвичей, занимающихся спортом.

