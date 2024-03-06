Спорткомплекс «Алтайский» в Москве готов на треть
Завершены монолитные работы на спорткомплексе «Алтайский» в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже выполнена одна треть работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Алтайская, 33. Строители приступили к устройству кровли, а также подсистемам фасада. В ближайшее время начнется черновая отделка помещений и монтаж инженерного оборудования.
Трехэтажный спорткомплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров будет включать в себя, в частности, два бассейна для взрослых и детей, а также спортзал для занятий физкультурой. Основные строительные работы на спорткомплексе завершатся уже в конце текущего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приквел «Теории Большого взрыва» выйдет на телеэкраны в США осенью
- Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее
- В России по итогам 2023 года снизился уровень бедности
- Гендиректор МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным
- Три самолета ВВС Великобритании обнаружили над Чёрным морем
- Командующий ВС Литвы опроверг слухи о скором начале войны
- Байден и Трамп пригласили сторонников Хейли в свои президентскии кампании
- Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Парагвая
- Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе
- Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru