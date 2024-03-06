Спорткомплекс «Алтайский» в Москве готов на треть

По его словам, уже выполнена одна треть работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Алтайская, 33. Строители приступили к устройству кровли, а также подсистемам фасада. В ближайшее время начнется черновая отделка помещений и монтаж инженерного оборудования.

Трехэтажный спорткомплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров будет включать в себя, в частности, два бассейна для взрослых и детей, а также спортзал для занятий физкультурой. Основные строительные работы на спорткомплексе завершатся уже в конце текущего года.

