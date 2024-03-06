Спорткомплекс «Алтайский» в Москве готов на треть

Завершены монолитные работы на спорткомплексе «Алтайский» в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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По его словам, уже выполнена одна треть работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Алтайская, 33. Строители приступили к устройству кровли, а также подсистемам фасада. В ближайшее время начнется черновая отделка помещений и монтаж инженерного оборудования.

Трехэтажный спорткомплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров будет включать в себя, в частности, два бассейна для взрослых и детей, а также спортзал для занятий физкультурой. Основные строительные работы на спорткомплексе завершатся уже в конце текущего года.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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