Спортивная команда премии «Экология – дело каждого» участвовала во Всероссийском дне футбола

Более 15 тысяч зрителей наблюдали за праздником, а такие артисты, как Бьянка, Никита Киоссе, Фейгин, ТО-МА, Daasha, группа Винтаж и другие поздравили юных спортсменов. Событие состоялось в субботу, 10 июня. Команда премии «Экология – дело каждого» подарила игрокам и болельщикам со всей страны интересную концертную программу, автограф-сессию со звездами отечественного футбола и различные активности и мастер-классы.

Спортивное событие организовали департамент спорта города Москвы совместно с Российским футбольным союзом. Все участники футбольной команды, дети 11-12 лет, являются воспитанниками Футбольной школы молодежи. Их команда не один раз принимала участие в различных соревнованиях, однако подобный футбольный турнир стал первым столь масштабным испытанием для юных спортсменов.

Сама премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и привлекает детей и взрослых к экологической повестке.



Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, НИУ ВШЭ, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», газета «Ведомости», ИД «Аргументы и факты» и другие.

