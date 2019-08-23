Спасенная под Нижним Новгородом девочка рассказала, как выжила в лесу

Девочка, которую нашли спустя три дня после пропажи в Нижегородском лесу, рассказала, как ей удалось выжить. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По словам ребенка, она застала в лесу грозу с дождем, и ей пришлось выбросить всю мокрую одежду, чтобы не замерзнуть. Кроме того, девочка сказала, что ничего не ела и не пила в лесу.

Девочка ушла в лес из дома в деревне Степановка под Нижним Новгородом 18 августа. В поисках ребенка участвовали более тысячи человек – сотрудники полиции, волонтеры, спасатели.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал, как человеку вести себя в лесу, если он заблудился.



