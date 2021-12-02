Спасатели развернули пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге
30 ноября и 1 декабря образовалась большая пробка на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».
По этой причине сотрудники МЧС развернули пункты обогрева на трассе. Также спасатели осуществляли пеший обход автомобилистов, застрявших на дороге. В настоящее время на Московском шоссе работают два пункта обогрева и питания, в которых водители могут выпить горячего чая, а также зарядить мобильные устройства.
Большегрузы, затруднявшие движение по трассе, перемещены на проезжую часть. Сейчас движение из Москвы в Санкт-Петербург осуществляется в плотном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В НИЦ имени Гамалеи рассказали, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза
- Жители Киева забросали офис Зеленского мелочью
- Спасатели развернули пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге
- Гинцбург: «Омикрон»-штамм может вытеснить «дельту»
- Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвинили в терроризме
- Оксимирон выпустил новый альбом
- В США и ОАЭ зарегистрированы первые случаи заражения «омикрон»-штаммом
- Непомнящий упустил шанс выйти вперёд в матче за шахматную корону
- Алек Болдуин заявил, что не спускал курок пистолета при убийстве оператора
- Недельная инфляция в РФ повторила максимум начала июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru