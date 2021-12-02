Спасатели развернули пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге

30 ноября и 1 декабря образовалась большая пробка на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».

По этой причине сотрудники МЧС развернули пункты обогрева на трассе. Также спасатели осуществляли пеший обход автомобилистов, застрявших на дороге. В настоящее время на Московском шоссе работают два пункта обогрева и питания, в которых водители могут выпить горячего чая, а также зарядить мобильные устройства.

Большегрузы, затруднявшие движение по трассе, перемещены на проезжую часть. Сейчас движение из Москвы в Санкт-Петербург осуществляется в плотном режиме.

