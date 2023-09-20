Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, там случился небольшой пожар, пострадавших нет, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в доме на улице Островитянова и людях, которые просят о помощи на балконах. В МЧС информацию не подтвердили.
Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе
- Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
- РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма
- Ганчев: Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
- В Белоруссии пресекли контрабанду более 70 кг гашиша, который везли в Россию
- Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году
- Медведев заявил, что предатели армянского народа отправятся в ад
- Путин намерен в октябре посетить Китай
- Жители разрушенного дома в Балашихе раскрыли подробности ЧП
- Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru