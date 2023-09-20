Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

