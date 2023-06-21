Создатель советской термоядерной бомбы покончил с собой в Москве

Создатель советской термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов покончил с собой в Москве, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечается, ученому было 92 года.

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Его тело было обнаружено в квартире, после того как родственники забеспокоились тем, что ученый давно не выходит на связь.

Клинишов оставил предсмертную записку, сообщили в правоохранительных органах. Её содержание пока не разглашается.

Ранее ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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