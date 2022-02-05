Совладелец «Рив Гош» Мейер пробудет в СИЗО до 1 марта

Совладелец «Рив Гош» Август Мейер по решению Московского районного суда Санкт-Петербурга пробудет в СИЗО до 1 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что домашний арест его супруге Инне также продлен до 1 марта.

Мейер просил суд о мере пресечения без лишения свободы под залог в 25 млн рублей.

Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, были задержаны 8 декабря. По мнению следствия, он похитили у Сбербанка средства, которые были получены на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», незадолго до его банкротства.







