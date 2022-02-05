Совладелец «Рив Гош» Мейер пробудет в СИЗО до 1 марта
Совладелец «Рив Гош» Август Мейер по решению Московского районного суда Санкт-Петербурга пробудет в СИЗО до 1 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что домашний арест его супруге Инне также продлен до 1 марта.
Мейер просил суд о мере пресечения без лишения свободы под залог в 25 млн рублей.
Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, были задержаны 8 декабря. По мнению следствия, он похитили у Сбербанка средства, которые были получены на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», незадолго до его банкротства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- Более 440 тысяч россиян посетили Дубай в 2021 году
- В Перу разбился самолет с туристами
- В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
- Источник: РФ разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru