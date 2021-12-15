Совфед разрешил штрафовать за недопуск газовиков к газовому оборудованию
Совет Федерации на заседании одобрил закон о введении штрафов для должностных лиц, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию газораспределительной организации или представителей поставщика.
Так, штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 10 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов отмечал, что в России следует изменить подход к начислению штрафов, и рассчитывать их не в рублях, а в привязке к инфляции и девальвации.
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