Совфед разрешил штрафовать за недопуск газовиков к газовому оборудованию

Совет Федерации на заседании одобрил закон о введении штрафов для должностных лиц, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию газораспределительной организации или представителей поставщика.

Так, штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 10 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

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Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов отмечал, что в России следует изменить подход к начислению штрафов, и рассчитывать их не в рублях, а в привязке к инфляции и девальвации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыГазРоссия
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