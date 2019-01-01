Совфед предлагает запретить кальяны в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. Он напомнил, что в настоящий момент с помощью кальянов курят курительные смеси, которые нельзя отнести к категории табачных изделий. По мнению парламентария, их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести порядок.
Кроме того, Рябухин обратил внимание на большое количество контрафакта на российском рынке, от которого страдает не только здоровье людей, но и бюджет, который не получает доходы от акцизов на них.
В октябре прошлого года НСН сообщала, что ОНФ хочет запретить кальяны в ресторанах и кафе. В зону внимания депутатов-активистов Общероссийского народного фронта попали и электронные сигареты. Помимо этого авторы инициативы планируют подать прошение о повышении акцизов на все электронные курительные устройства и девайсы, чтобы снизить желание покупать их у подростков и молодежи.
Ранее на пресс-конференции НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что производители электронных сигарет вводят в заблуждение потребителей, утверждая, что их продукция почти безвредна для человека.
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