Совфед предлагает запретить кальяны в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. Он напомнил, что в настоящий момент с помощью кальянов курят курительные смеси, которые нельзя отнести к категории табачных изделий. По мнению парламентария, их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести порядок.

Кроме того, Рябухин обратил внимание на большое количество контрафакта на российском рынке, от которого страдает не только здоровье людей, но и бюджет, который не получает доходы от акцизов на них.