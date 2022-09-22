Совфед: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца

По его словам, мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы. На это уйдет больше месяца.

Как отметил глава комитета, у военкоматов и Генштаба России имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. Военнообязанные «должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение».

Ранее Бондарев заявил, что повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

