Совфед: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца
Назван срок подготовки российских граждан, подлежащих частичной мобилизации перед отправкой в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.
По его словам, мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы. На это уйдет больше месяца.
Как отметил глава комитета, у военкоматов и Генштаба России имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. Военнообязанные «должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение».
Ранее Бондарев заявил, что повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+59 718 / сут.
- Совфед: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца
- Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России
- МАГАТЭ начала переговоры с Москвой и Киевом о зонах безопасности у ЗАЭС
- Вучич рассказал, блефует ли Путин, говоря о защите РФ от угроз ядерным оружием
- Лавров: США и Британия препятствуют российско-украинским переговорам
- Экипаж корабля «Циолковский» после стыковки перешел на МКС
- СМИ: закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны
- Регионы начали ограничивать выезд военнообязанных
- Лавров: Россия выдержит любое санкционное давление
- В городах России прошли задержания протестующих против мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru