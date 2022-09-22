Совфед: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца

Назван срок подготовки российских граждан, подлежащих частичной мобилизации перед отправкой в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

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По его словам, мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы. На это уйдет больше месяца.

Как отметил глава комитета, у военкоматов и Генштаба России имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. Военнообязанные «должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение».

Ранее Бондарев заявил, что повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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