Советника Минпромторга ДНР задержали по подозрению в мародерстве

Помощника министра промышленности и торговли ДНР и экс-мэра Макеевки Сергея Голощапова вместе с директором «Донецкой промышленной компании» Алексеем Петрусенко задержали по подозрению в мародерстве в особо крупном размере. Предварительный ущерб от деятельности задержанных оценивается в 518 млн. рублей, сообщает УФСБ по ДНР.

Также отмечается, что задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания».

В 2021 году против Голощапова уже возбуждали уголовное дело возбудили дело за взяточничество. Однако после этого он вернулся в Минпромторг на должность советника министра.