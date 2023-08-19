Госдума обсудит на выездном заседании развитие речного пассажирского транспорта
Совет Госдумы 21 августа проведет выездное совещание на заводе по производству судов на подводных крыльях в Нижегородской области, парламентарии обсудят вопросы развития речного пассажирского транспорта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил политик, Россия входит в тройку государств по длине водных путей.
«Реки позволяют доставлять грузы и пассажиров в районы, с которыми отсутствует ж/д и автомобильное сообщение. <...> В регионах Российской Федерации, где расположены внутренние водные пути, создается 90% ВВП и проживает 80% населения», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы указал, что при этом существует ряд проблем. Так, выстроенной сети речных пассажирских перевозок между городами нет, более 65% речного флота выработали нормативный срок эксплуатации, суда зависимы от импортных комплектующих, запчастей для ремонта систем навигации и оборудования не хватает. Кроме того, Володин заявил об общем износе портов и причалов, многие из которых были построены в 1950-1960-х годах, и кадровом дефиците специалистов отрасли.
«Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. <...> Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38», — отметил политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru