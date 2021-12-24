Совфед разрешил подачу исков в электронном виде
Совет Федерации утвердил поправки в ряд кодексов, которые разрешают подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде, сообщают РИА Новости.
Авторы законопроекта предусмотрели задействовать в процессуальном документообороте портал Госуслуг, либо любую другую информационную систему, которую определит Верховный Суд РФ.
Данные поправки, по мнению законодателей, позволят повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и упростить действующие нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.
Ранее Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра.
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