Совфед разрешил подачу исков в электронном виде

Совет Федерации утвердил поправки в ряд кодексов, которые разрешают подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде, сообщают РИА Новости.

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Авторы законопроекта предусмотрели задействовать в процессуальном документообороте портал Госуслуг, либо любую другую информационную систему, которую определит Верховный Суд РФ.

Данные поправки, по мнению законодателей, позволят повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и упростить действующие нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

Ранее Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра.

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ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:СудыИскиЗаконопроектСовет Федерации РФ
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