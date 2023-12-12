Социолога Бориса Кагарлицкого освободили в зале суда

Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) освободили в зале суда. Ранее сегодня обвинение запрашивало для него 5,5 лет лишения свободы по делу об оправдании экстремизма.

Суд оштрафовал Кагарлицкого на 609 тыс. руб., сообщает «Комиинформ».

ФСБ возбудила дело против Кагарлицкого в июле 2023 года. По данным СМИ, оно было заведено из-за его поста о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года. Защитник социолога настаивал, что социолог никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Еще в июле Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар в связи с тем, что дело было заведено в Коми.

Борис Кагарлицкий преподавал в «Шанинке» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). После возбуждения против него дела, его страница с сайта университета исчезла.





