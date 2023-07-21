Сотрудницы психдиспансера в Махачкале издевались над пациентами

На видеозаписи видно, что пациент лежит привязанным к кровати, медсестра кладет ему на лицо подушку и начинает душить. Другая сотрудница учреждения снимала данное видео и потом опубликовала в интернете, благодаря чему и стало известно об издевательствах.

Следственные органы инициировали проверку. Ее также ведет республиканский Минздрав.

Из-за издевательств медсестер уволили, а руководству диспансера объявили выговор.

Ранее в воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

