Сотрудницы психдиспансера в Махачкале издевались над пациентами
Опубликованы кадры пыток в одном из психоневрологических диспансеров Махачкалы, сообщает «РЕН ТВ».
На видеозаписи видно, что пациент лежит привязанным к кровати, медсестра кладет ему на лицо подушку и начинает душить. Другая сотрудница учреждения снимала данное видео и потом опубликовала в интернете, благодаря чему и стало известно об издевательствах.
Следственные органы инициировали проверку. Ее также ведет республиканский Минздрав.
Из-за издевательств медсестер уволили, а руководству диспансера объявили выговор.
Ранее в воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru