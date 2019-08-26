Сотни тысяч горожан отметили День государственного флага на столичных площадках
Акции, посвящённые Дню российского флага, прошедшие в столице России в минувшие выходные, собрали не менее 500 тысяч человек, сообщают власти Москвы. Праздничные площадки, напомним, действовали по всему городу — и в центре, и на окраинах.
Отметим, что сам праздник не является выходным днём, и тем не менее, ему традиционно посвящают широкий спектр массовых мероприятий: шествия, митинги, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и многое другое.
Самая масштабная акция в субботу, 24 августа, прошла на площади академика Сахарова. Так, там в ходе флеш-моба волонтёры выложили огромное полотнище российского триколора из флагов регионов страны и общественных организаций. Эту площадку посетили, по подсчётам организаторов, 110 тысяч граждан.
Напомним, в этом году столичные власти устроили праздник в честь 350-летия российского флага. Считается, что впервые он был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи.
Ранее сообщалось, что российский человекоподобный робот отправился на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14», запуск которого состоялся в четверг. Оттуда робот Федор поздравил жителей России с Днем государственного флага.
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