Сотни тысяч горожан отметили День государственного флага на столичных площадках

Акции, посвящённые Дню российского флага, прошедшие в столице России в минувшие выходные, собрали не менее 500 тысяч человек, сообщают власти Москвы. Праздничные площадки, напомним, действовали по всему городу — и в центре, и на окраинах.

Отметим, что сам праздник не является выходным днём, и тем не менее, ему традиционно посвящают широкий спектр массовых мероприятий: шествия, митинги, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и многое другое.