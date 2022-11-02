Сомелье рассказал, чем можно заменить Jägermeister в РФ
Директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что на российском рынке много напитков, подобных ликёру Jägermeister, сообщает NEWS.ru.
По его словам, импортозамещение данных ликеров активно работает, при этом некоторые из вариантов дешевле и ничуть не уступают по качеству.
«Есть другие напитки, которые у нас называются бальзамами, их ещё делали в СССР — в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, не говоря уже о Башкирии и Татарстане. Залейте в зелёно-розовую бутылочку, и никто не заметит», — резюмировал Тузмухамедов.
Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов заявил, что производитель ликера Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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