Соловьева обругали в Twitter за работающего моделью в Лондоне сына

«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне. При этом сам Владимир предпочитает молчать об этом, а еще не упоминать тот факт, что его старший сын также учился в Великобритании», - говорится в сообщении.

Пост с критикой собрал более миллиона просмотров. На коллаже фото, размещенном в Twitter-аккаунте, изображен журналист Соловьев вместе с 21-летнем манекенщиком Даниилом. На некоторых фотографиях сын журналиста позирует в брючном костюме с черным лаком на ногтях. СМИ сообщают, что в таком образе он снимался в рекламе бренда CONTORA, который принадлежит стилисту Владу Лисовцу.

В мае прошлого года Владимир Соловьев крайне негативно высказался по поводу выступления екатеринбургских десятиклассников, назвав школьников пропагандистами ЛГБТ сообщества. В лицее на последнем звонке учащиеся исполнили вызывающий танец, во время которого выпускники пародировали женские популярные танцевальные направления в розовых футболках, а после и с обнаженным торсом.

