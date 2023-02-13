Соловьева обругали в Twitter за работающего моделью в Лондоне сына
Российский журналист Владимир Соловьев подвергся критике за работающего моделью в Лондоне сына Даниила. Об этом написал американский писатель Джейсон Смарт у себя в Twitter-аккаунте.
«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне. При этом сам Владимир предпочитает молчать об этом, а еще не упоминать тот факт, что его старший сын также учился в Великобритании», - говорится в сообщении.
Пост с критикой собрал более миллиона просмотров. На коллаже фото, размещенном в Twitter-аккаунте, изображен журналист Соловьев вместе с 21-летнем манекенщиком Даниилом. На некоторых фотографиях сын журналиста позирует в брючном костюме с черным лаком на ногтях. СМИ сообщают, что в таком образе он снимался в рекламе бренда CONTORA, который принадлежит стилисту Владу Лисовцу.
В мае прошлого года Владимир Соловьев крайне негативно высказался по поводу выступления екатеринбургских десятиклассников, назвав школьников пропагандистами ЛГБТ сообщества. В лицее на последнем звонке учащиеся исполнили вызывающий танец, во время которого выпускники пародировали женские популярные танцевальные направления в розовых футболках, а после и с обнаженным торсом.
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