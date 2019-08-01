Соловьев признался в росте своей популярности

«Категория доверия очень специфическая, и честно говоря, я не очень доверяю "Левада-центру". Надо провести опрос – как изменилось доверие россиян к "Левада-центру". Поэтому надо смотреть, менялась ли метода опроса. И вообще, что такое телевидение – ящик или продукт, созданный на телевидении? Очень многое из этого распространяется в Сети. Фрагменты моей передачи с интересом рассматривают пользователи самых разных социальных сетей. Здесь необходим более глубокий анализ. Люди, которые проводят опросы, считают, что могут их анализировать, но это, если вежливо, разные профессии. Надо другой вопрос задать – а насколько люди стали более или менее доверчивыми? Разговоры об умирающем телевидении напоминают завывания о том, что доллар завтра рухнет. Пусть для себя сначала определят, о чем речь. Если производишь качественный продукт, то не важно, как его распространяешь. Если верить той же "Леваде", доверие ко мне лично у населения выросло», - добавил он.

Ранее Владимир Соловьев разъяснил в эфире НСН свою позицию по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге

