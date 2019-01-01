Соловьев поставил под сомнение популярность Катамадзе в России
Российский телеведущий Владимир Соловьев усомнился в популярности грузинской певицы Нино Катамадзе в России, сообщает «Свободная пресса». Такое заявление, которое было опубликовано на его Telegram-канале, он сделал после того, как исполнительница пообещала больше не выступать на территории страны.
«Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?», — цитирует телеведущего RT.
Как сообщает Ura.ru, Соловьев также напомнил, что именно Россия является самым крупным покупателем грузинских вин, а также отметил, что в страну больше всего приезжает российских туристов.
Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.
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