Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз, пишет StarHit.
Сообщается, что его 37-летняя жена Регина Бурд появилась на премьере фильма «Чувства Анны» с округлившимся животом. Срок беременности и пол малыша пока не известны.
Пара состоит в официальных отношениях с 2007 года. В браке у Бурд и Жуков воспитывают трех детей - 14-летнюю дочь Нику, и двух сыновей - 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. У Сергея от первого брака есть 22-летняя дочь Саша.
Ранее СМИ сообщили о расставании Аль Пачино с молодой возлюбленной после рождения ребенка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru