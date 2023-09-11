Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз, пишет StarHit.

Сообщается, что его 37-летняя жена Регина Бурд появилась на премьере фильма «Чувства Анны» с округлившимся животом. Срок беременности и пол малыша пока не известны.

Пара состоит в официальных отношениях с 2007 года. В браке у Бурд и Жуков воспитывают трех детей - 14-летнюю дочь Нику, и двух сыновей - 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. У Сергея от первого брака есть 22-летняя дочь Саша.

Ранее СМИ сообщили о расставании Аль Пачино с молодой возлюбленной после рождения ребенка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

