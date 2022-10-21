«Сокращенка для всех?»: В «Единой России» оценили идею об уменьшении работы женам мобилизованных
Сергей Неверов пообещал в эфире НСН проверить, работает ли идея ЛДПР, а Светлана Бессараб объяснила, как обезопасить от увольнений супругов мобилизованных.
Инициатива о сокращении рабочей недели супругам мобилизованных, в первую очередь, должна быть «рабочей», сказал в интервью НСН вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.
Ранее представители ЛДПР предложили сократить с 40 до 35 часов рабочую неделю для супругов мобилизованных россиян, оставив их зарплату на прежнем уровне.
«Будущее за цехом»: Предприниматель отметил интерес к рабочим профессиям из-за частичной мобилизации
«Я пока не знаком с этой инициативой, нужно посмотреть внимательно. Не для того, чтобы поддержать или не поддержать, а чтобы эти предложения работали», - сказал Неверов.
Со своей стороны депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб сказала НСН, что «сокращенку» можно ввести для офисных работников, но на производстве это будет сложно.
«Эта инициатива вполне может быть одобрена, но не для сменных производств. Пандемия показала, что удаленный или сокращенный режим работы не влияет на показатели эффективности труда, если говорить об офисных работниках. Если же речь идет о производстве и сменах, конечно, будет достаточно сложно. Например, если три смены по восемь часов и кого-то отпустить раньше, его должны будут подменить. Я бы поддержала инициативу вообще для всех работающих сократить рабочую неделю, но в добровольном порядке», - отметила Бессараб.
Она выразила надежду, что работодатели не захотят увольнять таких сотрудников, подчеркнув, что их нельзя «обязывать» идти на такие меры.
«Надеюсь, нет (не захотят увольнять - прим. НСН), поэтому предлагаю, чтобы это было в добровольном порядке. Для того, чтобы супруги мобилизованных не пострадали, надо дать работодателям право самостоятельно принимать такое решение, чтобы они могли ориентироваться на небольшие преференции от государства», - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Ранее вице-президент ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков говорил НСН, что на фоне частичной мобилизации в России возрос интерес к рабочим профессиям.
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