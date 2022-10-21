«Сокращенка для всех?»: В «Единой России» оценили идею об уменьшении работы женам мобилизованных

Инициатива о сокращении рабочей недели супругам мобилизованных, в первую очередь, должна быть «рабочей», сказал в интервью НСН вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.

Ранее представители ЛДПР предложили сократить с 40 до 35 часов рабочую неделю для супругов мобилизованных россиян, оставив их зарплату на прежнем уровне.