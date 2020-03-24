Собянин заявил об отсутствии картины по коронавирусу в регионах

«Он (губернатор - НСН) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», - посетовал Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса.



Собянин призвал через полномочных представителей президента в федеральных округах организовать жесткий контроль за распространением коронавируса, поскольку не во всех регионах к этому вопросу подходят должным образом.



По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, из них 57 — за последние сутки.

