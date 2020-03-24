Собянин заявил об отсутствии картины по коронавирусу в регионах

Низкие объемы тестирования стали следствием того, что реальная картина по распространению коронавируса COVID-19 в российских регионах отсутствует. Об этом в ходе совещания с президентом России рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Он (губернатор - НСН) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает», - посетовал Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин призвал через полномочных представителей президента в федеральных округах организовать жесткий контроль за распространением коронавируса, поскольку не во всех регионах к этому вопросу подходят должным образом.

По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, из них 57 — за последние сутки.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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