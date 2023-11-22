Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия
22 ноября 202315:48
В Москве отреставрирован доходный дом Натальи Тюляевой, построенный в 1900 году. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня это объект культурного наследия регионального значения. До революции в доходном доме размещались большие квартиры – каждая занимала отдельный этаж», – написал мэр.
Он добавил, что в некоторых помещениях по сей день сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах – декоративная отделка потолков.
После реставрации в доме были восстановлены историческая планировка и декор. Также раскрыт вход со стороны главного фасада.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru