Собянин: Завершили монтаж уникального панно на строящейся станции «Яхромская»
Монтаж уникального панно завершен на строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Яхромская», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, более 270 тысяч жителей Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино районов получат улучшенную транспортную доступность благодаря новой станции метро. Жители смогут экономить около 15 минут при поездках в центр города, отметил Собянин.
Градоначальник отметил, что помимо станции «Яхромской» на Люблинско-Дмитровской линии метро строятся «Лианозово» и «Физтех», открытие которых планируется осенью этого года.
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