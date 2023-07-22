Собянин: Завершили монтаж уникального панно на строящейся станции «Яхромская» 

По его словам, более 270 тысяч жителей Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино районов получат улучшенную транспортную доступность благодаря новой станции метро. Жители смогут экономить около 15 минут при поездках в центр города, отметил Собянин.



Градоначальник отметил, что помимо станции «Яхромской» на Люблинско-Дмитровской линии метро строятся «Лианозово» и «Физтех», открытие которых планируется осенью этого года.

