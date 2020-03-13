Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким мужчины, который скончался в результате урагана в столице.

«К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие», - написал мэр в своем Twitter.

Градоначальник призвал горожан без лишней необходимости не выходить на улицу. Собянин добавил, что все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о сильных порывах ветра, которые могут достигать 20-25 метров в секунду.

