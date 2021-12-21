Собянин выразил надежду на спокойные новогодние праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти во время новогодних праздников и рождественских каникул будут мониторить ситуацию по коронавирусу и принимать своевременные решения, сообщает РИА Новости.
Градоначальник напомнил, что в городе по-прежнему действуют различные ограничения, в том числе введены QR-коды для посещения театров и музеев, а также культурно-массовых, зрелищных мероприятий.
«Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно», - заключил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Ранее Собянин заявил, что подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщает «Свободная пресса».
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