Собянин выразил надежду на спокойные новогодние праздники

Градоначальник напомнил, что в городе по-прежнему действуют различные ограничения, в том числе введены QR-коды для посещения театров и музеев, а также культурно-массовых, зрелищных мероприятий.

«Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно», - заключил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее Собянин заявил, что подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию, сообщает «Свободная пресса».