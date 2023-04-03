Собянин: всех столичных патронажных медсестёр обеспечили специальными планшетами

В столице с февраля 2022 года в цифровом формате заполнено почти 350 тыс. протоколов патронажных осмотров новорожденных, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Градоначальник отметил, что специальные планшеты медсестер подключены к ЕМИАС, благодаря чему медработники могут сразу вносить в систему все данные о младенцах. Эти данные доступны врачу-педиатру, у которого наблюдается ребенок.

Глава столицы подчеркнул важность подобного нововведения, позволяющего больше времени уделять осмотру новорожденного и консультированию родителей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Сергей СобянинМедицинаМосква

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