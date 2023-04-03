Собянин: всех столичных патронажных медсестёр обеспечили специальными планшетами

Градоначальник отметил, что специальные планшеты медсестер подключены к ЕМИАС, благодаря чему медработники могут сразу вносить в систему все данные о младенцах. Эти данные доступны врачу-педиатру, у которого наблюдается ребенок.



Глава столицы подчеркнул важность подобного нововведения, позволяющего больше времени уделять осмотру новорожденного и консультированию родителей.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала историю пользователя Twitter о том, как нейросеть помогла спасти жизнь его собаки.

