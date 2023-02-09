Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым

Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской науки вручил премии правительства города за 2022 год молодым ученым.

По словам мэра, в этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов, борьба была «нелегкой». Сотрудники 210 организаций подали 1 тыс. 123 заявки. Лауреатами премий стали 90 молодых ученых.

Собянин поддержал одну из самых престижных научных наград – Макариевские премии

Он отметил высокую значимость сделанных лауреатами разработок и исследований не только для столицы, но и для всей страны, среди важных направлений он выделил медицину, технологии, биологию и математику.

«То, что вы делаете, очень важно для Москвы и для России. Спасибо вам огромное», - заключил глава города.

Ранее Сергей Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваПремияУченые
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