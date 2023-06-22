Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Мэр российской столицы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стены Кремля в День памяти и скорби. Градоначальника в церемонии сопровождали ветераны, участники организации «Молодежь Москвы», волонтёры.
Военнослужащие Преображенского полка установили венки перед Вечным огнем. По традиции, мэр поправил ленты. Далее была объявлена минута молчания в память о погибших в боях за Родину солдат. Церемония завершилась исполнением гимна России и проходом роты Почетного караула.
Как отметил мэр Москвы в своем Telegram-канале, 22 июня 1941 года — скорбная дата в истории нашей страны. Он напомнил о погибших в сражениях с нацистами, замученных до смерти в концентрационных лагерях, скончавшихся от голода и нечеловеческих испытаний.
По оценке Собянина, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны на все времена останется постоянным «источником патриотизма и огромной нравственной силы».
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