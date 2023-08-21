Собянин: В ТиНАО построили и реконструировали более 360 км дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с 2012 года улично-дорожная сеть на территории ТиНАО увеличилась почти наполовину.
По его словам, благодаря городской инвестпрограмме было построено и реконструировано более 360 км дорог, что улучшило транспортную доступность всех районов, позволило увеличить средняя скорость движения на Калужском и Киевском шоссе, а также запустит новые маршруты гортранспорта.
Градоначальник напомнил, что в прошлом году в столице завершилось строительство нового Внуковского шоссе и трассы «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», а также была выполнена реконструкция автодороги в Воскресенском.
«Сейчас строим и реконструируем улицы внутри населённых пунктов: в Троицке, Мосрентгене и Коммунарке. Станет удобнее выезжать на магистрали, добираться до работы, социальных объектов, остановок железнодорожного транспорта и станций метро», – указал Собянин.
Мэр добавил, что в 2023 году в столице планируется ввести в эксплуатацию около 30 км дорог, а до конца 2024 года в ТиНАО построят ещё 70 км дорог.
Ранее Собянин заявил об открытии движения по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и ул. Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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