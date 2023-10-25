Собянин: В Москве появится еще около 40 станций метро
В столичном метро в ближайшие годы появятся около 40 новых станций, среди которых «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, новая станция «синей» ветки сократит время поездки для 230 тысяч жителей. Большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро за 10–15 минут.
Отмечается, что конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить, но основные решения уже понятны, строить ее будут открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров.
Также Собянин заявил, что москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта.
Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.
По его словам, станция «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки, также отсюда отходят поезда дальнего следования. Градоначальник добавил, что со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская» в будущем можно будет пересесть на МЦД-3, и одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru