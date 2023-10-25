Собянин: В Москве появится еще около 40 станций метро

В столичном метро в ближайшие годы появятся около 40 новых станций, среди которых «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, новая станция «синей» ветки сократит время поездки для 230 тысяч жителей. Большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро за 10–15 минут.

Отмечается, что конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить, но основные решения уже понятны, строить ее будут открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров.