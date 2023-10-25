Собянин: В Москве появится еще около 40 станций метро

В столичном метро в ближайшие годы появятся около 40 новых станций, среди которых «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, новая станция «синей» ветки сократит время поездки для 230 тысяч жителей. Большинство жителей северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро за 10–15 минут.

Отмечается, что конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить, но основные решения уже понятны, строить ее будут открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров.

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Также Собянин заявил, что москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта.

Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.

По его словам, станция «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки, также отсюда отходят поезда дальнего следования. Градоначальник добавил, что со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская» в будущем можно будет пересесть на МЦД-3, и одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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