Собянин: В Москве открылся пятый международный автовокзал «Красногвардейский»

Международный автовокзал «Красногвардейский» открылся в столице, полностью завершена программа модернизации автовокзалов Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что устаревшие и небольшие автостанции реконструировали, а также построили новые. По словам Собянина, ранее Москва получила комфортные и современные транспортные хабы: «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево» и «Центральный».

Мэр подчеркнул, что с «Красногвардейского» ежедневно будут отправляться до 360 междугородных и международных рейсов, в том числе в ЛНР, ДНР, а также другие южные регионы России. Градоначальник подчеркнул, что обновление автовокзала позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%.

