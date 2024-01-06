Собянин: В 2023 году в Москве открыли более 40 новых школ и детских садов

«Также в прошлом году мы открыли больше 40 новых школ и детских садов. Столичные школы становятся современными пространствами с лабораторно-исследовательскими комплексами, комфортными зонами отдыха и аудиториями-трансформерами», – отметил он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в прошлом году в московских школах сели за парты более 1,1 млн ребят - это рекорд последних лет. Московские старшеклассники также стали рекордсменами по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Студенты колледжей и школьники лидировали в медальном зачете Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

За последние 13 лет число школьников, воспитанников детских садов и студентов колледжей увеличилось в столице на 45% и составило 1,6 млн человек по итогам 2023 года.

В числе крупных учебных заведений более чем на 1 тысячу мест - открывшиеся школы в поселениях Сосенское и Внуковское, в районах Молжаниновский, Некрасовка, Лефортово и Люблино, Покровское-Стрешнево. Везде предусмотрены IT-полигоны, медиатеки, мастерские и многое другое.

