Собянин: В 2023 году в Москве открыли более 40 новых школ и детских садов
В Москве в 2023 году открыли более 40 новых школ и детских садов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Также в прошлом году мы открыли больше 40 новых школ и детских садов. Столичные школы становятся современными пространствами с лабораторно-исследовательскими комплексами, комфортными зонами отдыха и аудиториями-трансформерами», – отметил он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в прошлом году в московских школах сели за парты более 1,1 млн ребят - это рекорд последних лет. Московские старшеклассники также стали рекордсменами по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Студенты колледжей и школьники лидировали в медальном зачете Всероссийского чемпионата «Профессионалы».
За последние 13 лет число школьников, воспитанников детских садов и студентов колледжей увеличилось в столице на 45% и составило 1,6 млн человек по итогам 2023 года.
В числе крупных учебных заведений более чем на 1 тысячу мест - открывшиеся школы в поселениях Сосенское и Внуковское, в районах Молжаниновский, Некрасовка, Лефортово и Люблино, Покровское-Стрешнево. Везде предусмотрены IT-полигоны, медиатеки, мастерские и многое другое.
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