Собянин: В 2022 году ночными маршрутами в Москве воспользовались около 1,4 млн пассажиров

«Ночные маршруты все более востребованы в Москве. В 2022 году ими воспользовались на 5% больше жителей, чем годом раньше, - перевезено около 1,4 млн пассажиров. Это в среднем больше 3,5 тыс. человек в сутки», - отметил мэр.



В российской столице действуют 16 ночных маршрутов. Они проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов. 14 из них соединяют удаленные районы с центром, еще два ведут по внутренней и внешней стороне Садового кольца.

«Цена проезда на этих маршрутах такая же, как днем. В городе круглосуточно активная жизнь, и воспользоваться общественным транспортом в ночное время удобно и актуально для жителей», - заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут.

