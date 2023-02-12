Собянин: В 2022 году ночными маршрутами в Москве воспользовались около 1,4 млн пассажиров
Ночными маршрутами в Москве в 2022 году воспользовалось на 5% больше пассажиров, чем годом ранее - около 1,4 млн. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ночные маршруты все более востребованы в Москве. В 2022 году ими воспользовались на 5% больше жителей, чем годом раньше, - перевезено около 1,4 млн пассажиров. Это в среднем больше 3,5 тыс. человек в сутки», - отметил мэр.
В российской столице действуют 16 ночных маршрутов. Они проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов. 14 из них соединяют удаленные районы с центром, еще два ведут по внутренней и внешней стороне Садового кольца.
«Цена проезда на этих маршрутах такая же, как днем. В городе круглосуточно активная жизнь, и воспользоваться общественным транспортом в ночное время удобно и актуально для жителей», - заключил Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы заявил, что отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут.
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