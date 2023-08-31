Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9-10 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план праздничных мероприятий в День города, в честь праздника пройдет более 150 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника и правительства столицы.
Во вторник вопрос о подготовке и праздновании Дня города рассмотрел президиум правительства столицы. В 2023 году Москва отметит 876-й день рождения.
«Традиционное празднование Дня города пройдет ... 9–10 сентября. Программа включает проведение свыше 150 различных крупных мероприятий», – указали в пресс-службе.
Так, 9 сентября в 18:00 пройдет праздничный концерт на Большой спортивной арене «Лужники». В течение двух дней на городских площадках выступят популярные исполнители и творческие коллективы столичных учреждений культуры. Кроме того, запланированы уличные концерты классической музыки, традиционный благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия охватят 15 площадок, в том числе центральные — парк искусств «Музеон», Цветной бульвар и Поклонную гору — и 12 окружных. Тематические программы пройдут еще в 17 московских парках культуры и отдыха.
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