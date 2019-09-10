Собянин учредил премии за разработку лучших цифровых проектов

Столичные власти учредили премии за разработку лучших цифровых проектов. На сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что она будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, которые будут содействовать повышению эффективности функционирования отраслей столичной экономики. В общей сложности предусмотрено 10 премий, размер каждой – 1 миллион рублей.

Премии «Лидеры цифровой трансформации» могут присуждаться по результатам хакатона, где могут принимать участие команды разработчиков, состоящие из трёх-пяти человек. Победителем станет команда, которая создаст лучшее IT-решение актуальных задач.

На сайте мэра и правительства Москвы подчеркнули, что в хакатоне-2019 могут приять участие не менее 3 тысяч человек. В предварительных мероприятиях международного тура будут участвовать около 150 команд из шести стран – Израиля, Казахстана, Латвии, Чехии, Армении и Белоруссии. Еще 150 команд будут сформированы по итогам участия в 15 отраслевых хакатонах, которые пройдут в Москве.

На финальный хакатон будет отобрано 250 команд по таким направлениям, как «умный город», маркетплейсы, искусственный интеллект и другие.

Добавим, в прошлом году для участия в аналогичном хакатоне, который состоялся при поддержке правительства Москвы, заявки подали более полутора тысяч человек из 45 городов России. Из них было отобрано 400 участников, которые сформировали 117 команд. Победителями стали девять из них.