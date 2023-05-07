Собянин: Ученики столичных школ стали победителями Международной олимпиады по химии

«Она прошла с 1 по 6 мая в столице Казахстана - Астане. Поздравляю всех призеров!» - написал градоначальник.

Мэр уточнил, что золотые медали Менделеевской олимпиады получили учащиеся школ №1535 и имени Маршала Чуйкова Дарья Азарова и Тимур Ахмедов, а также одиннадцатиклассник школы «Центр педагогического мастерства» Сергей Росляков.

Серебряную медаль завоевал одиннадцатиклассник из СУНЦ МГУ Артем Алехин.

Мэр Москвы ранее рассказал об итогах городского конкурса «Воспитатель года». Он отметил, что за победу боролись 20 педагогов дошкольного образования.

