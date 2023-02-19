Собянин: Участок МСД между Лухмановской и Покровской улицами будет запущен уже в сентябре
Столичные власти в сентябре этого года откроют движение на новом участке Московского скоростного диаметра (МСД) - от ул. Лухмановская до улице Покровская.
«Участок Московского скоростного диаметра между ул. Лухмановская и Покровская запустим в сентябре», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр столицы уточнил, что протяженность участка составляет 4,7 км. Это новыетрассы, два путепровода и подземный пешеходный переход около улицы Сочинская. Работы завершены на 2/3.
Собянин напомнил о поэтапном строительстве Московского скоростного диаметра. Так, уже действует отрезок от улицы Покровская до Зенинского шоссе.
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