Собянин: Участок МСД между Лухмановской и Покровской улицами будет запущен уже в сентябре

Столичные власти в сентябре этого года откроют движение на новом участке Московского скоростного диаметра (МСД) - от ул. Лухмановская до улице Покровская.

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«Участок Московского скоростного диаметра между ул. Лухмановская и Покровская запустим в сентябре», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр столицы уточнил, что протяженность участка составляет 4,7 км. Это новыетрассы, два путепровода и подземный пешеходный переход около улицы Сочинская. Работы завершены на 2/3.

Собянин напомнил о поэтапном строительстве Московского скоростного диаметра. Так, уже действует отрезок от улицы Покровская до Зенинского шоссе.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ДорогиМоскваСобянинСергей Собянин
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