Собянин: Турпоток в Москве за год возрос почти на четверть

По его словам, этого удалось достичь «благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры», а также «ориентации на глобальные тренды».

Уточняется, что не последнюю роль в этом сыграл туристический сервис Russpass, который из городского проекта вырос до цифровой экосистемы национального масштаба. За три года работы его услугами воспользовались 11 млн раз, а количество регистраций за 11 месяцев прошлого года выросло в четыре раза, по сравнению с 2022 годом.

Также отмечается, что в 2023 году разработчики Russpass усовершенствовали навигацию и другие функции. Кроме того сервис стал основой для развития национального портала Russia.Travel. В результате была создана единая платформа, объединяющая участников рынка и позволяющая открывать новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве благоустроили порядка 80 парков и скверов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».