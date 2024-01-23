Собянин: Центр «Космонавтика и авиация» стал самой посещаемой площадкой ВДНХ

По словам Собянина, Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству выставочных залов и музеев, в столице их свыше 450. Мэр отметил, что большинство музеев изменили подход к коммуникации с посетителями. Таким образом, они представляют собой также образовательные и творческие пространства.

Так, Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское – Измайлово» в этом году планирует представить 30 выставочных проектов. В частности, в «Коломенском» 29 февраля откроется «Кижи. Небесное послание», где посетители смогут увидеть подлинные иконы северных часовен.

Собянин также рассказал, что новые экспозиции представит музейный город ВДНХ. По словам мэра, в прошлом году музеи ВДНХ посетили свыше 2,5 миллиона человек. Самой посещаемой площадкой стал Центр «Космонавтика и авиация», подчеркнул Собянин.

