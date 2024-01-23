Собянин: Центр «Космонавтика и авиация» стал самой посещаемой площадкой ВДНХ
С 2011 года в Москве открыто 13 новых музейных площадок, также 13 экспозиций полностью обновили. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Он также рассказал о самых интересных выставках 2024 года.
По словам Собянина, Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству выставочных залов и музеев, в столице их свыше 450. Мэр отметил, что большинство музеев изменили подход к коммуникации с посетителями. Таким образом, они представляют собой также образовательные и творческие пространства.
Так, Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское – Измайлово» в этом году планирует представить 30 выставочных проектов. В частности, в «Коломенском» 29 февраля откроется «Кижи. Небесное послание», где посетители смогут увидеть подлинные иконы северных часовен.
Собянин также рассказал, что новые экспозиции представит музейный город ВДНХ. По словам мэра, в прошлом году музеи ВДНХ посетили свыше 2,5 миллиона человек. Самой посещаемой площадкой стал Центр «Космонавтика и авиация», подчеркнул Собянин.
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