Собянин: Социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тысяч человек
Социальную помощь в больницах Москвы получили 76 тысяч человек за 1,5 года. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что раньше немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам. Собянин напомнил, что в 2022 году начал свою работу проект, в рамках которого социальные координаторы оказывают адресную поддержку людям.
Мэр подчеркнул, что работа соцкоординаторов крайне ценна. Он добавил, что всем, в особенности одиноким и пожилым, пациентам после тяжелых операций, важно знать, что им всегда есть к кому обратиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru