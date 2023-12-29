Собянин сообщил о завершении реконструкции и модернизации автовокзалов столицы

В Москве открылся международный автовокзал «Красногвардейский», написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее город получил современные и комфортные транспортные хабы. С «Красногвардейского» теперь будут ежедневно отправляться до 360 международных и междугородних рейсов, в том числе в ЛНР и ДНР.

В среднем автовокзалом смогут воспользоваться до трех-четырех тысяч пассажиров, первые рейсы отправятся уже в ближайшие дни, а в следующем году автобусы будут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек.

Автовокзал будет работать круглосуточно.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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