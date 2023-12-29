Собянин сообщил о завершении реконструкции и модернизации автовокзалов столицы

Польские войска приведены в готовность из-за неопознанного объекта с Украины

ПВО сбила три ракеты над Белгородской областью

В СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой вечеринке»

Картина Пикассо «Женщина с часами» стала самой дорогой из проданных на Sotheby’s в 2023 году

Ветеринары предупредили, что новогодние елка и украшения опасны для животных